در پی ممنوعیت ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲۲ درصد (حدود ۵/۲ برابر) افزایش دارد.

به گ زارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تفاوت اسناد دفترچه‌ای قدیمی و اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار) گفت: در اسناد دفترچه‌ای، حد و مرز هر یک با ذکر اطلاعات توصیفی مشخص شده و دقت پایین، یکی از مهم‌ترین معایب این اسناد است که مشکلات زیادی برای مجاوران ایجاد می‌کند.

سیدمهدی هاشمی افزود: در اسناد مالکیت تک‌برگ، نقشه دقیق هر ملک در پایین سند درج می‌شود و این نقشه تا ابد در سامانه‌های سازمان ثبت، ذخیره و تثبیت می‌شود و حتی چنانچه دربر اثر حوادث طبیعی حد و مرز و درب و دیوار املاک، کاملا از بین برود امکان جانمایی مجدد با دقت بسیار بالا وجود خواهد داشت.

عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به تاثیر بسزای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تک‌برگ در امنیت معاملات و ارتقاء بهداشت قضایی جامعه، قانون‌گذار تعویض اسناد دفترچه‌ای را الزامی کرده، هیچگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان درباره تعویض اسناد دفترچه‌ای، استعلام اداره ثبت از سایر دستگاه‌ها و مخالفت یا هزینه‌تراشی آن نهاد تاکید کرد: تعویض سند دفترچه‌ای به تک‌برگ بدون نیاز به هیچگونه استعلامی انجام می شودد، زیرا هنگام صدور سند اولیه دفترچه‌ای، همه تشریفات قانونی رعایت شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با ارائه آمار ۹ ماهه تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، گفت: در ۹ ماه امسال ۳۳۴۹۳ جلد سند دفترچه‌ای در استان کرمان تعویض شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۶۴۱۶ جلد سند تعویض شده بود، افزایش ۵/۲ برابری داشته است.

بگفته وی جهش چشمگیر آمار تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در سال جاری، ناشی از ممنوع‌الخدمات شدن این اسناد است و به همه دارندگان این اسناد توصیه می‌شود برای رفع این محدودیت، برای تعویض اسناد دفترچه‌ای خود اقدام کنند.