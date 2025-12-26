پخش زنده
رحمانی در کارگاه منطقهای توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد گفت: سازمانهای مردمنهاد،سفیران مقابله با آسیبهای اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با تأکید بر نقش اثرگذار سازمانهای مردمنهاد در توسعه همهجانبه استان، این تشکلها را سفیران مقابله با آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد دانست.
یداله رحمانی در کارگاه منطقهای توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد، که با حضور نمایندگان استانهای فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان، به میزبانی یاسوج برگزار شد گفت: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیتهای گستردهای در حوزههای مختلف برخوردار است و بهرهگیری از این توانمندیها با مشارکت تشکلهای مردمی میتواند مسیر توسعه پایدار استان را هموار کند.
رحمانی با اشاره به فعالیت حدود ۱۰۰ سازمان مردمنهاد در حوزه پیشگیری و کاهش اعتیاد در استان افزود: نیروی انسانی سالم و توانمند، محور اصلی توسعه پایدار است و خوشبختانه تشکلهای مردمی در مهار آسیبهای ناشی از اعتیاد نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه فعالیت سازمانهای مردمنهاد به حوزه مبارزه با مواد مخدر محدود نیست، اضافه کرد: این تشکلها در توسعه ورزش همگانی، حفاظت از محیط زیست و سایر عرصههای اجتماعی نیز نقشآفرینی دارند و باید از توان آنان برای مصونسازی بهویژه نسل جوان در برابر آسیبهای اجتماعی بهره گرفت.
استاندار همچنین شرکتکنندگان در این کارگاه را سفیران معرفی ظرفیتهای استان در مناطق خود دانست و گفت: تسهیل و تشویق سرمایهگذاری از راهبردهای کلیدی توسعه استان است و با توجه به مزیتهای متنوع کهگیلویه و بویراحمد، هدایت سرمایهگذاران به این منطقه ضروری است.
رحمانی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی، نقش نهادهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی را در این زمینه تعیینکننده خواند و افزود: هر جا به نیروی انسانی توجه شده، شاهد پیشرفت و درخشش بودهایم.
وی گسترش اعتیاد را از دسیسههای دشمنان برای تضعیف نیروی انسانی کشور دانست و افزود: تولیدات فرهنگی، هنری و آموزشی اثرگذار در حوزه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر تهیه و در معرض دید عموم قرار گیرد تا اثربخشی اقدامات افزایش یابد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موقعیت راهبردی و ترانزیتی استان در میان استانهای فارس، بوشهر، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، اضافه کرد: قرار گرفتن کهگیلویه و بویراحمد در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور، با توسعه زیرساختها میتواند زمینهساز توسعه متوازن منطقهای شود.