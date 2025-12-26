به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین صبح امروز جمعه با حضور در برنامه «پیوند» رادیو استان که به صورت زنده از صدا و سیمای مرکز استان پخش شد، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان گفت: جامعه امروز به شدت نیازمند آسان‌گیری در امر ازدواج است و بخشی از سختی‌ها و تأخیرها ناشی از پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های غیرضروری است.

وی با اشاره به تأثیرات مثبت ازدواج ساده و کم‌هزینه اظهار داشت: دیدن صحنه‌های زیبای مراسم عقد و سادگی آن، حس بسیار خوبی را منتقل می‌کند، این بزرگ‌ترها و فضای اجتماعی است که باید شرایط را برای آن‌ها فراهم کند.

استاندار با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی قابل انکار نیست، افزود: با برنامه‌ریزی درست، همدلی اجتماعی و پرهیز از تجمل‌گرایی می‌توان بسیاری از موانع ازدواج را کاهش داد و راه را برای تشکیل خانواده هموارتر کرد.

نوذری ، نقش رسانه ملی را در این مسیر مهم دانست و گفت: اقدام صدا و سیما در ترویج فرهنگ ازدواج آسان، کاری ارزشمند، مؤثر و ماندگار در حوزه فرهنگ‌سازی است و جای قدردانی دارد.



