ویژهبرنامه زنده «پیوند» با موضوع ازدواج جوانان و جوانی جمعیت، صبح امروز از رادیو قزوین پخش شد و در این قسمت محمد نوذری استاندار قزوین حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین صبح امروز جمعه با حضور در برنامه «پیوند» رادیو استان که به صورت زنده از صدا و سیمای مرکز استان پخش شد، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان گفت: جامعه امروز به شدت نیازمند آسانگیری در امر ازدواج است و بخشی از سختیها و تأخیرها ناشی از پیچیدگیها و سختگیریهای غیرضروری است.
وی با اشاره به تأثیرات مثبت ازدواج ساده و کمهزینه اظهار داشت: دیدن صحنههای زیبای مراسم عقد و سادگی آن، حس بسیار خوبی را منتقل میکند، این بزرگترها و فضای اجتماعی است که باید شرایط را برای آنها فراهم کند.
استاندار با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی قابل انکار نیست، افزود: با برنامهریزی درست، همدلی اجتماعی و پرهیز از تجملگرایی میتوان بسیاری از موانع ازدواج را کاهش داد و راه را برای تشکیل خانواده هموارتر کرد.
نوذری ، نقش رسانه ملی را در این مسیر مهم دانست و گفت: اقدام صدا و سیما در ترویج فرهنگ ازدواج آسان، کاری ارزشمند، مؤثر و ماندگار در حوزه فرهنگسازی است و جای قدردانی دارد.