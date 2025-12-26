فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری و انجمن‌های شعر و ادب عباس ارشاد و کودک و نوجوان مهر داوار ناغان، پنجمین جشنواره شعر داوار (مادرانه) را بهمن امسال برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حضرت فاطمه (س)، حجاب و عفاف، مادر شهید، همسرشهید و توصیف مقام رفیع مادر و منزلت زن از محور‌های پنجمین جشنواره شعر داوار است.

این رویداد ادبی در سه بخش الف ویژه کودکان و نوجوانان و بخش‌های ب و ج، ویژه بزرگسالان در نظر گرفته شده است و علاقه‌مندان زیر ۱۸ سال می‌توانند در بخش الف این جشنواره با آثار فارسی (زبان معیار) و بختیاری شرکت کنند.

همچنین در بخش‌های ب و ج، آثار ارسالی افراد بالای ۱۸ سال در ۲ بخش جداگانه فارسی و بختیاری، ارزیابی خواهد شد.

بنا به اعلام دبیرخانه پنجمین جشنواره استانی شعر داوار، هر شاعر می‌تواند حداکثر ۳ اثر در هر نوع قالب شعری به دبیرخانه جشنواره ارسال کند و آثار ارسالی نیز نباید پیش از این در جشنواره دیگری پذیرفته و یا چاپ شده باشد.

الزامی بودن ارسال تصویر شناسنامه برای گروه سنی زیر ۱۸ سال هم از دیگر شرایط شرکت در جشنواره داوار است و دبیرخانه این رویداد ادبی به منظور ایجاد فرصت برای شاعران جوان، آثار شاعرانی که تاکنون ۳ بار برگزیده این جشنواره شده‌اند را وارد مرحله داوری نخواهد کرد.

چاپ آثار برگزیده و شایسته تقدیر در کتاب جشنواره نیز از جمله مواردی است که در فراخوان پنجمین جشنواره شعر داوار گنجانده شده است.

شاعران و علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره شعر داوار تا چهارم بهمن ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار مورد نظر خود را به در بخش‌های فارسی و بختیاری به دییرخانه این رویداد در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار ارسال کنند و یا با استفاده از نشانی الکترونیکی chb.kiyar@farhangmail.ir و یا ۰۹۰۵۹۸۳۹۹۷۴ در پیام رسان‌های ایتا و بله با دبیرخانه این رویداد ادبی در ارتباط باشند.

در هریک از بخش‌های زبان معیار و بختیاری جشنواره استانی شعر داوار، سه برگزیده با نظر هیات داوران معرفی خواهد شد که با توجه به کیفیت آثار دریافتی، ممکن است با نظر هیئت داوران و دبیرخانه تعداد آثار برگزیده تغییر کند.