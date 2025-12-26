مقامات بلندپایه نظامی پاکستان و اردن طی دیداری بر تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی میان دو کشور تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سرلشکر یوسف احمد الهونیتی رئیس ستاد مشترک ارتش اردن در جریان سفر به پاکستان با فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیرو‌های دفاعی این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار دو طرف مسائل مورد علاقه مشترک، تحولات امنیتی منطقه‌ای و راهکار‌های تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

سرلشکر الهونیتی رئیس ستاد مشترک ارتش اردن ضمن تمجید از حرفه‌ای گری نیرو‌های مسلح پاکستان، از نقش این کشور در حفظ ثبات و صلح منطقه‌ای تمجید کرده و برای افزایش همکاری‌های دفاعی با پاکستان در راستای مواجهه با چالش‌های امنیتی نوظهور اعلام آمادگی کرد.

این دیدار در ادامه سفر رسمی ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به اسلام‌آباد در ماه گذشته انجام شد. پادشاه اردن در سفر به اسلام آباد طی دیدار با نخست وزیر پاکستان درخصوص مسائل منطقه‌ای از جمله تحولات فلسطین، هند و افغانستان تبادل نظر کرده و پس از آن چندین سند همکاری سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی میان دو کشور امضا شد.

کارشناسان می‌گویند این دیدار‌ها و سفر‌ها نشان دهنده تلاش دو کشور برای ایجاد چارچوبی جامع در حوزه دفاع، سیاست و همکاری‌های مدنی و آموزشی است که می‌تواند نقش مهمی در ثبات منطقه‌ای و ارتقای تبادلات دوجانبه ایفا کند.

با این حال، این سفر‌ها در شرایطی انجام شده که در یک ماه گذشته گمانه زنی‌هایی درباره اعزام نیرو از سوی پاکستان و برخی کشور‌ها به غزه مطرح بوده است. این موضوع در پاکستان با مخالفت‌های صریح همراه بوده و علما، رهبران سیاسی و مذهبی در بیانیه‌ها و نشست‌های مختلف مخالفت خود را با هرگونه اقدام نظامی یا اعزام نیرو به این منطقه اعلام کرده‌اند.