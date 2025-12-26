آیین بزرگداشت شصت‌ و هشتمین سالگرد رحلت آیت‌الله میر سید علی یثربی دیشب در مسجد حبیب‌بن‌موسی (ع) کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین یکی از استادان حوزه علمیه به بیان فضیلت‌های اخلاقی این عالم والامقام همچون مردمداری، فروتنی و تأثیر او بر تحول در فقه و اجتهاد پرداخت.

حجت‌الاسلام شیخ علی روحانی گفت: هزاران عالم دینی پای منبر این مجاهد نستوه برای بیان احکام الهی پرورش یافته‌اند.

وی از حضرت امام خمینی (ره)، آیت‌الله داماد و آیت‌الله مرعشی نجفی به‌عنوان سه مرجعی نام برد که پای منبر آیت‌الله یثربی پرورش یافتند.

آیت‌الله میر سیدعلی یثربی حدود سال ۱۲۷۲ متولد شد و از محضر عالمان بزرگی مانند سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد کاظم یزدی، شریعت اصفهانی، ضیاءالدین عراقی و میرزای نائینی بهره برد.

از آثار او می‌توان به «رساله سفینة‌النّجات»، حاشیه بر «عروة‌الوثقى» و جزواتی در اصول اشاره کرد.

اینعلم ربانی در سحرگاه پنجم رجب‌المرجب ۱۳۷۹ قمری در اثر عارضه قلبی درگذشت و در جوار مزار پدرش در صحن امامزاده حبیب‌بن‌موسی (ع) به خاک سپرده شد.