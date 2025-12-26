به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ناظر گمرکات استان کرمانشاه گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی به میزبانی کرمانشاه و با حضور شرکت کنندگانی از استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام و لرستان، در سه حوزه امتحانی شامل دو حوزه آقایان و یک حوزه بانوان در دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه برگزار شد.

رضا نیک روش تعداد شرکت کنندگان در آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی را ۵۰۰ داوطلب عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۱۲۹ نفر را خانم ها و ۳۷۱ نفر آن را آقایان تشکیل دادند.

قبولی در این آزمون یکی از شرایط لازم برای فعالیت در عرصه ترخیص کالا از گمرک و انجام امور مربوط به آن است.