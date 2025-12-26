هیئت داوران مسابقه بین‌المللی کنکور تصویرگری «دراکوپلیس» فرانسه، جایزه ویژه بین‌المللی این رویداد را به سلیمه باباخان برای تصویرسازی شاخص او در طراحی جلد کتاب «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک» اهدا کرد.

این جایزه بر اساس معیار‌هایی همچون اصالت و خلاقیت هنری، کیفیت اجرا، میزان تطابق اثر با موضوع مسابقه و تأثیرگذاری احساسی بر مخاطب به برگزیدگان تعلق می‌گیرد. هدف اصلی این رقابت، ترویج هنر تصویرگری و تقویت پیوند میان ادبیات تخیلی و دنیای فانتزی عنوان شده است.

مسابقه کنکور تصویرگری «دراکوپلیس» بخشی از جشنواره ادبی و هنری شهر کتاب و خیال‌پردازی است که در شهر والانس واقع در جنوب شرقی فرانسه برگزار می‌شود.

این جشنواره به آثار هنری و ادبی حوزه فانتزی، خیال و تخیل اختصاص دارد و هر ساله میزبان نویسندگان، تصویرگران و هنرمندانی از کشور‌های مختلف جهان است.

موضوع مسابقه امسال با عنوان «رویا‌ها و واقعیت‌ها» برگزار شد و هنرمندان شرکت‌کننده با بهره‌گیری از تکنیک‌های متنوع سنتی و دیجیتال، آثار خود را به این رویداد بین‌المللی ارائه کردند.