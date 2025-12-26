به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاتای قهرمانی کشور بانوان در دو روز در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد. در این مسابقات که حکم مرحله نخست انتخابی‌های تیم ملی را نیز داشت، ۱۶۴ کاتارو شرکت داشتند.

در پایان این مسابقات فاطمه صادقی و ملیکا عزتی از تهران اول و دوم شدند و مهسا افسانه و زینب السادات حسینی هر دو از تهران سکوی سوم مشترک را بدست آوردند.

قرار است، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاتا در بخش تیمی هم اواخر دی برگزار شود.