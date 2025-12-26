به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا اصغری افزود: در آذر ماه پنج میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری آذربایجان غربی انجام شده است که گوشت مرغ‌های تولیدی حاصل از این جوجه‌ریزی تا بهمن ماه به کشتارگاه‌ها ارسال خواهد شد.

وی اضافه کرد: در آذر ماه امسال همچنین ۹ هزار و ۵۳ تُن مرغ به کشتارگاه های آذربایجان غربی ارسال و روزانه به طور میانگین بیش از ۳۰۰ تُن گوشت مرغ گرم در بازار عرضه شد که این مقدار بیش از مصرف استان بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری در استان، گفت: هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته و در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم کشور و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشور را دارد.

وی اظهار کرد: در آذربایجان غربی ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

اصغری افزود: علاوه بر واحدهای مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزار قطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یک هزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۴ واحد گشتارگاه طیور در استان فعالیت می‌کنند.