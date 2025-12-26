پخش زنده
سامانه پایش کیفیت هوای کشور، کیفیت هوای برخی از شهرهای صنعتی کشور را ناسالم برای همه گروهها، ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوای کشور، تا صبح امروز شاخص کیفیت هوا، در دو شهر اهواز و مشهد در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروهها ثبت شده است.
شاخص کیفیت هوای اهواز با عدد ۱۶۷ و مشهد با عدد ۱۵۹ در وضعیت قرمز قرار داشت که نشاندهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی است.
همچنین کیفیت هوا در چندین شهر دیگر کشور در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است. بر این اساس، شاخص کیفیت هوا در تهران ۱۴۶، اصفهان ۱۴۴، مشهد ۱۴۱، کرج ۱۳۴، اراک ۱۲۸، ارومیه ۱۲۶، تبریز ۱۱۳ و قم ۱۰۷ ثبت شده است.
گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی توصیه میشود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.