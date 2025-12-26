به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با بیان اینکه برداشت زعفران از نیمه آبان آغاز شد و شد و نیمه آذر پایان یافت، گفت: سطح مزارع زعفران در شهرستان بیضا ۱۴ هکتار است که این میزان به صورت کامل به کشت آبی اختصاص دارد.

صدیقه مویدی افزود: امسال سطح کشت این گیاه داروئی نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش دارد.

مویدی بیان کرد: اغلب زعفران‌کاران شهرستان بیضا خرده‌مالک هستند یا مزارعی در سطح کوچک دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: شرایط مساعد آب و هوایی همراه با تغذیه مناسب و رعایت اصول فنی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد زعفران در سال جاری بود.

مویدی اضافه کرد: کاشت زعفران با هدف ترویج و جایگزینی گیاهان با نیاز آبی کم است و به دلیل صرفه اقتصادی بالا برای خانواده ها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

او گفت: زعفران در شهرستان بیضا به‌صورت سنتی برداشت و در زمان برداشت این محصول در هر هکتار برای بیش از هشت نفر کارگر فصلی اشتغال ایجاد می‌شود .