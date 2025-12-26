پخش زنده
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: از منظر حضرت آیتالله خامنهای، تربیت کودک باید بر پایه فطرت و تربیت توحیدی استوار باشد و در سنین کودکی، تربیت عاطفی نقشی بنیادین و مقدم بر سایر ابعاد تربیت دارد.
دکتر فاطمه صدر، پژوهشگر حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره کتاب «تربیت کودک در اندیشه رهبر انقلاب» افزود: این اثر با تمرکز ویژه بر حوزه تربیت کودک، دیدگاههای رهبر معظم انقلاب را در دو بخش اصلی «مبانی نظری تربیت» و «ابعاد کاربردی» بررسی میکند.
وی افزود: در بخش مبانی نظری، دیدگاههای حضرت آیتالله خامنهای درباره اصول، رویکردها و مبانی تربیت کودک در پنج فصل تحلیل شده و در فصل پایانی نیز ملاحظات ایشان درباره تولید محصولات فرهنگی و آموزشی ویژه کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفته است.
صدر با اشاره به عرصههای اصلی تربیت کودک از نگاه رهبر انقلاب گفت: در این کتاب سه عرصه مهم تربیتی شامل تربیت عقلانی، تربیت عاطفی و تربیت اخلاقی برجسته شده که همگی ذیل یک چتر کلانتر یعنی تربیت دینی معنا پیدا میکنند. به باور ایشان، تربیت دینی بنیان و جهتدهنده سایر ابعاد تربیت کودک است.
این پژوهشگر ادامه داد: رهبر انقلاب بر تربیت توحیدی مبتنی بر فطرت تأکید دارند و معتقدند پرورش فطرت، شرط اصلی قرار گرفتن کودک در مسیر تربیت توحیدی است. به همین دلیل، انتقال۷ معارف دینی باید با زبان کودکانه و از طریق قالبهایی، چون بازی، داستان، شعر، سرود و هنر انجام شود.
وی تربیت عقلانی را یکی از محورهای جدی بیانات رهبر انقلاب دانست و تصریح کرد: ایشان سهم بالایی برای رشد تفکر کودک قائلاند و بر توانمندسازی کودک در کشف مسئله، تحلیل، استدلال و ایدهپردازی تأکید دارند تا کودک به فردی صاحب فکر تبدیل شود، نه مقلد.
صدر با اشاره به اصول تربیتی مورد تأکید رهبر انقلاب گفت: آموزش «علم نافع»، نقش الگویی معلم، اصل محبت، عدالت تربیتی و شناسایی استعدادهای کودکان از مهمترین اصول مطرحشده در این کتاب است. از نگاه ایشان، معلم باید افزون بر انتقال دانش، الگوی رفتاری و اخلاقی کودک نیز باشد.
وی عدالت تربیتی را از ارکان جامعهسازی دانست و افزود: رهبر انقلاب معتقدند کودک نباید احساس تبعیض یا محرومیت کند و رفتار خانواده و معلم نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت آموزشی دارد.
این عضو هیئت علمی همچنین به رویکردهای تربیتی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: نقش محوری خانواده در تربیت، ارتباط مستمر خانه و مدرسه، توجه به آموزش زبان فارسی، انس با قرآن و تربیت مربی و معلم از دیگر محورهای مهم مورد تأکید ایشان است.
صدر در پایان خاطرنشان کرد: از نگاه رهبر انقلاب، جوهره تربیت کودک، تربیت توحیدی مبتنی بر فطرت است و هرچه سن کودک پایینتر باشد، توجه به تربیت عاطفی و محبتآمیز اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ موضوعی که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری هویت سالم کودک و پیشگیری از آسیبهای دورههای بعدی زندگی دارد.
کتاب «تربیت کودک در اندیشه آیت الله العظمی خامنهای» را انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ رسانده، کتابی که در مدت سه ماه به چاپ سوم رسیده است. انتشاراتانتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدّ ظلّهالعالی) دورهی جدید فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. ترویج آرا و اندیشههای مقام معظم رهبری، از اهداف این انتشارات است.