به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز جمعه ۵ دی‌ماه، نشست بررسی راهکار‌های مدیریت مصرف گاز و تأمین پایدار انرژی برای صنایع فولادی استان، با حضور استاندار کرمان و مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت گاز، صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان برگزار شد.

در این نشست، وضعیت مصرف گاز در بخش‌های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت و دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان، در تماس تلفنی با سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در خصوص تکلیف استان برای کاهش مصرف گاز و چالش‌های تولید در بخش‌های مختلف رایزنی کرد.

در پایان این نشست مقرر شد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای منسجم و هدفمند برای مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف استان تدوین تا ضمن حفظ پایداری شبکه گاز، امکان تخصیص مناسب انرژی به صنایع فولادی و جلوگیری از توقف تولید در سایر بخش‌ها فراهم آید