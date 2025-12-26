بررسی ابعاد واقعه ۱۰ دی ۱۳۵۷ مشهد، با حضور شاهدان عینی
با حضور اساتید، پژوهشگران و شاهدان عینی ،ابعاد واقعه ۱۰ دی ۱۳۵۷ مشهد، بررسی و تحلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دبیر علمی این نشست گفت: این نشست با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور برگزار شد
محمد آصفی افزود: در این نشست شاهدان عینی واقعه ۱۰ دی به بیان لحظات پرشور این واقعه در سال ۵۷ پرداختند و از همبستگی مردم، احساسات جمعی و فضای خالص ایمان در خیابانها مشهد گفتند.
وی گفت: در این نشست آقایان نعیم آبادی، اکبری و چند نفر از شاهدان عینی به بیان خاطرات و واقعه ۱۰ دی پرداختند .
این مراسم در ستاد مردمی بزرگداشت حماسه ۱۰ دی در گلزار شهدای ۱۰ دی مشهد برگزار شد.