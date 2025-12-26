پخش زنده
استاد پرورش، معلم معلمان و نمونهای از پاکدستی، پایبندی به اصول و مقاومت در راه انقلاب اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه پنجشنبه در آیین سالگرد ارتحال استادعلی اکبر پرورش در حسینیه بنیفاطمه اصفهان گفت: مرحوم پرورش شخصیت چند بعدی داشت؛ وی انقلابی، سیاستمدار، معلم اخلاق، دولتمرد و عارف بود و همه ابعاد یک انسان پرتلاش و کوشا را در خود داشت و لحظهای را برای تعلیم و تربیت از دست نمیداد.
عراقچی با اشاره به ویژگی پاکدستی استاد پرورش گفت: او حتی پس از پایان دوره وزارت آموزش و پرورش، با خودروی این وزارتخانه به منزل بازنگشت؛ نمونهای که امروز بیش از پیش به آن نیاز داریم.
سید عباس عراقچی همچنین پایبندی استاد پرورش به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی را مورد توجه رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: استاد پرورش از پیش از انقلاب مبارزه را آغاز کرد و تا پس از آن ادامه داد و هرگز از اصول خود کوتاه نیامد.
وی همچنین به اهمیت مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر با ایستادگی و مقاومت خود بار دیگر ثابت کرد که تحت هیچ شرایطی از اصول و عزت خود کوتاه نمیآید.
وزیر امور خارجه افزود: نیروهای مسلح آماده فداکاری بودند و با هدایت رهبر معظم انقلاب، مقاومت و تدبیر موجب شد که تهدیدات دشمن به شکست منجر شود.
عراقچی گفت: حتی در جنگ اقتصادی نیز، مقاومت ملت ایران ادامه مییابد و دولت و وزارت امور خارجه نقش خود را در دفاع از حقوق مردم در عرصه بینالملل ایفا میکند.