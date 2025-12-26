به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

لس آنجلس لیکرز ۹۶ - ۱۱۹ هیوستون راکتس

دنور ناگتس ۱۴۲ - ۱۳۸ مینه سوتا تیمبروولوز

در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۴ برد و ۶ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۱ برد و ۹ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۱۸ برد و ۱۱ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۶ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۳ برد و ۷ باخت و دنور ناگتس با ۲۲ برد و ۸ باخت دوم و سوم هستند.