به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این دوره ۲۴ تیم حضور یافتند که به مدت ۲۸ روز رقابت می‌کنند. تیم‌ها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند.

مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما بنابر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ ورزشگاه در شهر‌های اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار می‌شود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است.

نتایج و برنامه و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

گروه یک:

برنامه - جمعه ۵ دی:

زامبیا - قمر

مغرب - مالی

تیم مغرب با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های مالی و زامبیا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

گروه دو:

برنامه - جمعه ۵ دی:

آنگولا - زیمبابوه

آفریقای جنوبی - مصر

تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

تیم‌های مصر و آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های آنگولا و زیمبابوه بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه سه:

تیم‌های تونس و نیجریه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های تانزانیا و اوگاندا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه چهار:

تیم‌های سنگال و کنگوی دموکراتیک با ۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم‌های بنین و بوتسوآنا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه پنج:

بورکینافاسو ۲ - ۱ گینه استوایی

الجزایر ۳ - ۰ سودان (گل‌ها: ریاض محرز در دقایق ۲ و ۶۱ و ابراهیم مازه ۸۵)

تیم‌های الجزایر و بورکینافاسو با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های گینه استوایی و سودان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه شش:

ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) ۱ - ۰ موزامبیک

کامرون ۱ - ۰ گابن

تیم‌های کامرون و ساحل عاج با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های گابن و موزامبیک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

در جدول گلزنان ریاض محرز از الجزایر، نیکولاس جکسون از سنگال و الیاس عاشوری از تونس با ۲ گل صدرنشین مشترک هستند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.

مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق می‌گیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.



در تاریخ جام ملت‌های آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیم‌های کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.

دوره آتی جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.