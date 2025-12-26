

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تا ظهر امروز ۴ هزار و ۵۴۵ نفر از طریق سامانه اینترنتی برای شرکت در اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد هزار و ۲۹۰ نفر مرد معادل ۲۸.۴ درصد را براداران و ۳ هزار و ۲۵۵ نفر زن معادل ۷۱.۶ درصد را برادران تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: سال گذشته ۳۴۱ مسجد میزبان مراسم اعتکاف بودند، اما امسال تاکنون بیش از ۴۰۰ مسجد در استان برای برگزاری این آیین اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: سامانه ثبت‌نام به صورت هوشمند طراحی شده و متناسب با سن، جنسیت و موقعیت جغرافیایی افراد، مساجد مرتبط از جمله مساجد ویژه نوجوانان، بانوان، دانش‌آموزان و دانشجویان را پیشنهاد می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در برخی مناطق به ویژه روستاها، خیرین تمامی یا بخشی از هزینه‌های اعتکاف را تقبل کرده‌اند و این مراسم به صورت رایگان یا نیم‌بها برگزار می‌شود.

خراسان جنوبی در سال گذشته و سال ماقبل آن موفق به کسب رتبه اول کشور از نظر میزان مشارکت و استقبال نوجوانان در مراسم اعتکاف شده است.