حدود ۵ هزار نفر تاکنون برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در خراسان جنوبی ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تا ظهر امروز ۴ هزار و ۵۴۵ نفر از طریق سامانه اینترنتی برای شرکت در اعتکاف ثبتنام کردهاند که از این تعداد هزار و ۲۹۰ نفر مرد معادل ۲۸.۴ درصد را براداران و ۳ هزار و ۲۵۵ نفر زن معادل ۷۱.۶ درصد را برادران تشکیل میدهند.
حجتالاسلام سالاری مکی افزود: سال گذشته ۳۴۱ مسجد میزبان مراسم اعتکاف بودند، اما امسال تاکنون بیش از ۴۰۰ مسجد در استان برای برگزاری این آیین اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: سامانه ثبتنام به صورت هوشمند طراحی شده و متناسب با سن، جنسیت و موقعیت جغرافیایی افراد، مساجد مرتبط از جمله مساجد ویژه نوجوانان، بانوان، دانشآموزان و دانشجویان را پیشنهاد میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در برخی مناطق به ویژه روستاها، خیرین تمامی یا بخشی از هزینههای اعتکاف را تقبل کردهاند و این مراسم به صورت رایگان یا نیمبها برگزار میشود.
خراسان جنوبی در سال گذشته و سال ماقبل آن موفق به کسب رتبه اول کشور از نظر میزان مشارکت و استقبال نوجوانان در مراسم اعتکاف شده است.