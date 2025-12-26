به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان یک حلقه چاه غیرمجاز واقع در روستای محمدآباد آبشیرین، با تلاش نیروهای گشت و بازرسی این مدیریت و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی کلانتری عزیزآباد، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پر و مسلوب‌المنفعه شد.

این اقدام در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از منابع آب انجام گرفت. مدیریت منابع آب شهرستان نرماشیر ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان حوزه آب تأکید کرد.