به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۴۳ و در وضع نارنجی و نا سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

در این شرایط به کودکان، بیماران قلبی و ریوی و همچنین زنان باردار و سالمندان توصیه می‌شود که از تردد در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس اعلام شرکت کیفیت هوای تهران اکنون فقط در ایستگاه سوهانک منطقه ۱، شهرداری منطقه ۴، پاسداران منطقه ۳، شهرک چشمه منطقه۲۲ شاخص هوا در وضع سالم قرار دارد و ۵ ایستگاه هواشناسی شاخص هوا در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس در سایر مناطق در وضع قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.