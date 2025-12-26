نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه گِرمی مغان گفت: فرهنگ رایج در فضای مجازی برآیندی از رفتار مردم است و کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی باید منافع جمعی را در بحث‌ها و تبادل نظرها محترم بشمارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین یدالله صفری روز جمعه در نشست با جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضای مجازی مرتبط با شهرستان گرمی مغان اظهار کرد: بصیرت، آگاهی و سواد رسانه‌ای کاربران فضای مجازی بسیار اهمیت دارد و ارتقای سطح آموزه‌ها در گرو همت کاربران این فضا است.

وی ادامه داد: فضای مجازی بهترین فرصت است اما به شهری می‌ماند که انسان به جای استفاده از معابر، فضای سبز و امکانات آن، گاهی با افرادی هنجارشکن و هتاک مواجه می‌شود که آرامش و امنیت دیگران را سلب می‌کنند.

امام جمعه گرمی با بیان اینکه مقید نبودن به حرمت فردی و جمعی در فضای مجازی امری ناپسند است، گفت: فعالیت در فضای مجازی باید تابع قانون و مقررات باشد و از کاربران و فعلان شبکه‌های اجتماعی انتظار می‌رود حرمت حریم افراد و گروه‌ها را رعایت کنند.

در ادامه این نشست هر یک از شرکت‌کنندگان نظرات خود را درباره مشکلات و دغدغه‌های فضای مجازی و راهکارهای اصلاح و ساماندهی آن مطرح کردند و در پایان مقرر شد گروهی متشکل از افراد دارای جایگاه‌های حقیقی و حقوقی برای نظارت و مدیریت بر برخی از شبکه‌های اجتماعی مرتبط با مسائل و مشکلات شهرستان گرمی مغان تشکیل شود.