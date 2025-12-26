پخش زنده
مدیرکل راهآهن قم از جابهجایی روزانه بیش از ۹ هزار زائر از ایستگاه راهآهن قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل راهآهن قم گفت: روزانه ۹ هزار زائر از طریق ایستگاه راهآهن قم جابهجا میشوند که این موضوع نشاندهنده جایگاه مهم این ایستگاه در شبکه حملونقل ریلی کشور و خدماترسانی به زائران است.
مجید ارجونی افزود: سال گذشته حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق راهآهن قم جابهجا شدند که بخش قابل توجهی از این آمار مربوط به زائران و مسافران مذهبی بوده است.
وی با اشاره به قدمت ایستگاه راهآهن قم گفت: این ایستگاه با حدود ۹۰ سال سابقه، یکی از قدیمیترین ایستگاههای راهآهن کشور به شمار میرود و به دلیل شرایط خاص محیط پیرامونی، امکان توسعه فیزیکی گسترده آن با محدودیتهایی همراه است.
ارجونی افزود: با وجود این محدودیتها، تلاش شده است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، خدمات به مسافران ارتقا یابد و در همین راستا طی چند ماه اخیر حدود ۳۰۰ مترمربع به فضای عمومی ایستگاه افزوده میشود که بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل راهآهن قم خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف افزایش رفاه و آسایش زائران و بهبود کیفیت خدماترسانی در ایستگاه راهآهن قم انجام شده است.