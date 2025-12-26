پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی از ورود نخستین محموله محصولات حاصل از کشت فراسرزمینی به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلچه افزود: کشاورزی فراسرزمینی بهطور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته و شامل حوزههای کشت، شیلات و دامپروری میشود و در دو ماه آینده نخستین روغن خوراکی تولیدی از این طرح نیز وارد کشور خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری کرده است که دو میلیون هکتار از نیاز کشاورزی کشور از طریق اجرای طرح کشت فراسرزمینی در خارج از مرزها تأمین شود. بر اساس تفاهمنامههای امضاشده، تاکنون با روسیه، کنیا و تانزانیا برای اختصاص در مجموع ۱.۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی توافقهای اولیه صورت گرفته است.
کارشناسان معتقدند کشت فراسرزمینی یکی از مهمترین روشها برای واردات آب مجازی و حفظ منابع آبی کشور است. با توجه به اقلیم خشک ایران، محدودیت منابع و کاهش نزولات آسمانی، این طرح میتواند فشار بر زمینهای داخلی را کاهش دهد و امنیت غذایی کشور را در محصولات پرآببر نظیر دانههای روغنی، علوفه دام و برنج تضمین کند.
از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار زمینهای کشور، فقط ۳۵ میلیون هکتار قابلیت کشت دارد که ۶ میلیون هکتار آن آبی و ۷ میلیون هکتار دیم است. از اینرو استفاده از ظرفیت سرزمینهای دیگر، راهکاری اساسی برای پایداری تولید به شمار میرود.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، کشت فراسرزمینی را سیاستی مطلوب، اما همراه با چالش دانست و تأکید کرد که اجرای مؤثر آن نیازمند هماهنگی با وزارت امور خارجه و ایجاد امنیت سرمایهگذاری در کشورهای هدف است.
همچنین عطاالله هاشمی، عضو شورای تشکلهای کشاورزی، گفت: در شرایط تحریم و نبود روابط پایدار اقتصادی، این سیاست ممکن است با موانعی روبهرو شود.
وی افزود: کشت فراسرزمینی سیاستی مناسب است اگر الزامات سیاسی، حقوقی و اقتصادی آن فراهم شود.
به باور کارشناسان، اجرای موفق کشاورزی فراسرزمینی ضمن کاهش واردات سالانه حدود ۲۵ میلیون تن نهادههای اساسی، میتواند با تأمین پایدار محصولات استراتژیک گامی برای خودکفایی و امنیت غذایی پایدار کشور باشد.