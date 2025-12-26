آغاز واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین در شهرستان دنا
مرحله جدید واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین شهرستان دنا علیه بیماری تب برفکی با سویه جدید آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: با توجه به شیوع سویه جدید ویروس تب برفکی در برخی نقاط کشور برای حفظ سلامت دامهای منطقه، عملیات واکسیناسیون دامهای حساس در سطح شهرستان دنا آغاز شده است. کرم چهارلنگ افزود: در مرحله اول واکسیناسیون تعداد ۹ هزار راس دام و در مرحله بعد نیز تعداد ۱۱ هزار راس دام سبک و سنگین شهرستان دنا با همت گروههای عملیات صحرایی بخشهای دولتی و خصوصی دامپزشکی ایمن سازی خواهند شد چهارلنگ اضافه کرد: در این مرحله، از واکسن بهروزشده و مؤثر علیه سویه جدید ویروس استفاده میشود تا سطح ایمنی دامها افزایش یابد و از بروز خسارات اقتصادی در دامداریها جلوگیری شود. وی با بیان اینکه دامداران ضمن همکاری کامل با گروههای دامپزشکی، نسبت به واکسینه کردن دامهای خود در زمان مقرر اقدام کنند گفت: رعایت اصول بهداشتی، ضدعفونی مستمر جایگاه دام و جلوگیری از نقل و انتقال غیرمجاز دام، نقش مهمی در کنترل بیماری تب برفکی دارد.