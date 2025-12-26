به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی بازدید از مجتمع آبزی‌پروری دزفول افزود: خوزستان با برخورداری از ۲۲۰ کیلومتر نوار ساحلی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه آبزی‌پروری دارد و ماهیان سردآبی و خاویاری تولیدی این استان به کشور‌های عراق، کویت، امارات و روسیه صادر شده است.

وی اظهار کرد: استان خوزستان سال گذشته توانست با صادرات آبزیان، بیش از ۸۵ میلیون دلار ارزآوری داشته باشد؛ در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۳۰ هزار تن آبزیان از خوزستان صادر شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه صادرات میگو و ماهیان خاویاری خوبی از این استان انجام شده، ادامه داد: ماهیان گرمابی به عراق و دیگر کشور‌ها صادر شده است و امیدواریم در ماه‌های باقی‌مانده نیز صادرات افزایش یابد.

موسوی خاطرنشان کرد: حدود سه هزار تن آبزی در شهرستان دزفول و حدود ۱۸ هزار تن در شوشتر تولید می‌شود و با توجه به سرمایه‌گذاری وسیعی که انجام شده، شاهد تولید ماهیان خاویاری خواهیم بود.