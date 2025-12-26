پخش زنده
امروز: -
شبکه آموزش سیما با هدف معرفی ریشهها و پیشینه فرهنگی ایرانزمین و پاسداشت بزرگان شعر و ادب فارسی، فراخوانی را برای تولید برنامهای ادبی با محوریت شعرخوانی منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این فراخوان، اساتید دانشگاه ، معلمان ، دانشآموزان ، شاعران و فعالان حوزه ادب فارسی میتوانند با ارسال نمونهای از شعرخوانی و توانمندیهای تحلیل شعری خود، در فرآیند تولید این برنامه مشارکت داشته باشند.
علاقهمندان میتوانند ویدئوهای کوتاه خود را از طریق پیامرسانهای بله و ایتا به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۷۳۴ ارسال کنند.
درج نام و نام خانوادگی، شغل و شماره تماس در پیام ارسالی الزامی است.
همچنین سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۰ برای دریافت نظرات و پیشنهادهای مخاطبان در نظر گرفته شده است.
ویدئوهای ارسالی باید بهصورت افقی و با حداکثر مدتزمان یک دقیقه تهیه شوند.