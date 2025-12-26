به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی، یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید، زنده‌یاد پرویز مسگری، از ۲ تا ۵ دیماه به میزبانی شهر تبریز در حال برگزاری است

در روز اول این مسابقات محمدحسین نوروزیان در وزن ۸۶ کیلوگرم توانست با عبور از حریفانی از استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، سمنان و البرز توانست به مدال برنز دست یابد.

در ادامه مسابقات محمدمبین عظیمی کشتی گیر شایسته کردستانی نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز این دوره از رقابت‌ها شد.

همچنین هادی شرفبیانی دیگر نماینده کشتی استان در وزن ۹۲ کیلوگرم با کسب چهار پیروزی و یک شکست با شایستگی مقام سوم رقابت‌های قهرمانی کشور را کسب کرد و به مدال ارزشمند برنز دست یافت.

یم هیات کشتی آزاد کردستان با حضور ۱۰ کشتی‌گیر اصلی و ۲ کشتی‌گیر سهمیه با مربیگری حسین ضیایی، علی صالحی، برهان فتاحی و سرپرستی محمدرضا نوروزیان در این پیکار‌ها به میدان رفت.