درخشش کشتی گیر کردستانی در رقابت های قهرمانی کشور
محمدحسین نوروزیان موفق به کسب مئدال برنز رقابتهای کشوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی، یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی به میزبانی شهر تبریز در حال برگزاری است.
محمدحسین نوروزیان کشتی گیر شایسته کردستانی با نمایشی قابل توجه و عبور از حریفانی قدرتمند از استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، سمنان و البرز توانست توان فنی و آمادگی بالای خود را به نمایش بگذارد.
نوروزیان در این رقابتها توانست مقابل نمایندگان استانهای صاحبنام کشتی کشور با شایستگی به مقام سوم و مدال برنز دست پیدا کند.