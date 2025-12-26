پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا در حوزه تنظیم بازار، مقابله با گرانفروشی و احتکار آماده برخورد قانونی با متخلفان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دستگاه قضا با اتکا به قانون، حمایت مردم و بیاعتنا به هیاهوها، مسیر اصلاح، شفافیت و مبارزه قاطع با فساد را با قدرت ادامه خواهد داد و این سر و صداها نهتنها مانع این راه نخواهد شد، بلکه نشانهای روشن از درستی مسیر انتخابشده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضائی عدالت بازدید و سپس در نشست با قضات و کارکنان این مجتمع قضائی شرکت کرد.
القاصی مهر پس از بازدید آسیبشناسانه از مجتمع قضایی عدالت، در نشست صمیمی با قضات و کارکنان این مجتمع قضائی، با تبریک حلول ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی مغتنم برای بهرهمندی از رحمت، مغفرت و برکات الهی دانست و ابراز امیدواری کرد که همه خدمتگزاران دستگاه قضائی بتوانند در این سفره گسترده الهی، توفیق بهرهگیری معنوی و انجام وظایف محوله را به بهترین وجه ممکن کسب کنند.
وی با اشاره به اینکه حضور امروز وی در این مجتمع، در درجه نخست به منظور قدردانی از زحمات طاقتفرسای قضات و کارکنان است، گفت: حجم کار در مجتمعهای قضائی، بهویژه مجتمع قضائی عدالت، سنگین و فرساینده است و همکاران ما با وجود محدودیتها و کمبودها، با روحیهای مسئولانه و جهادی در حال خدمترسانی هستند. از اینرو، لازم بود بهعنوان عضوی از این مجموعه، از نزدیک قدردان تلاشها، مجاهدتها و ایثارگریهای شما عزیزان باشم.
پویایی و تحرک مجموعه قضائی در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی مسئولان مجتمع، از جمله آمار شعب، وضعیت موجودی پروندهها و عملکرد واحدها، افزود: رصد و پایش مستمر عملکرد شعب و همکاران، بهصورت ماهانه و حتی هفتگی، در دستور کار دادگستری استان قرار دارد و آمارها بهروشنی گویای تلاش مستمر مجموعه است. هرچند سطح تلاشها ممکن است در میان همکاران متفاوت باشد، اما آنچه مشهود است، پویایی و تحرک مجموعه قضایی در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت است.
آمادگی دستگاه قضا برای برخورد با مخلان اقتصادی
القاصی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی امروز جامعه، گفت: مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند و این انتظار نیز بهحق است. گرچه همه امکانات و ظرفیتها در اختیار قوه قضائیه نیست و کمبودها و محدودیتهایی وجود دارد، اما دستگاه قضا وظیفه دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، هم در حوزه مسئولیت مستقیم و هم در همکاری با سایر دستگاهها، نقشآفرینی مؤثر داشته باشد. در حوزه تنظیم بازار، مقابله با گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، دستگاه قضائی در کنار دستگاههای مسئول، آماده پشتیبانی و برخورد قانونی با متخلفان است.
ریشهیابی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره فضاسازیهای اخیر علیه دستگاه قضا
وی با اشاره به هجمهها و فضاسازیهای اخیر علیه دستگاه قضا، افزود: آنچه امروز در قالب سر و صداها، القائات رسانهای و اظهارنظرهای بعضاً مغرضانه علیه قوه قضائیه مشاهده میشود، بیش از هر چیز ناشی از عزم جدی و بیتعارف این دستگاه در مسیر مقابله با فساد، برخورد با مفاسد ریشهدار و قطع دست شبکههایی است که منافع خود را در حاشیه امن بیقانونی جستوجو میکنند. بدیهی است هر جا ارادهای صادقانه برای احقاق حق و صیانت از بیتالمال شکل بگیرد، جریانهای متضرر آرام نخواهند نشست و تلاش میکنند با ایجاد غبار، مسیر عدالتخواهی را مخدوش جلوه دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تأکید بر لزوم هوشیاری نخبگان، فعالان رسانهای و صاحبان تریبونها گفت: انتظار میرود اشخاصی که از جایگاه اثرگذاری اجتماعی برخوردارند، در تحلیلها و موضعگیریهای خود دقت مضاعف داشته باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند و آب به آسیاب جریانهایی نریزند که هدفی جز تضعیف اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی نظام قضایی ندارند. دستگاه قضا با اتکا به قانون، حمایت مردم و بیاعتنا به هیاهوها، مسیر اصلاح، شفافیت و مبارزه قاطع با فساد را با قدرت ادامه خواهد داد و این سر و صداها نهتنها مانع این راه نخواهد شد، بلکه نشانهای روشن از درستی مسیر انتخابشده است.
توصیههای رئیس کل دادگستری تهران به کارکنان در مواجهه با مردم
القاصی با اشاره به اینکه بخش عمده مراجعان دستگاه قضائی اشخاصی هستند که از سر ناچاری، دادخواهی و مطالبه حق به این مجموعه مراجعه میکنند، افزود: مراجعه به دادگستری از سر آسایش و رفاه نیست، بلکه از دل گرفتاری، تضییع حق و مطالبه عدالت برمیخیزد. از اینرو، رفتار، گفتار و عملکرد ما در این شرایط باید متفاوت باشد. افزایش آستانه صبر، سعه صدر، خوشرویی و احترام در برخورد با مراجعان، یک ضرورت انکارناپذیر است.
تسریع در رسیدگی نقش تعیینکنندهای در جلب رضایت عمومی دارد
وی با اشاره به اینکه نحوه رسیدگی به پروندهها، مهمترین عامل شکلگیری تصویر ذهنی مردم از دستگاه قضائی است، گفت: تسریع در رسیدگی و مختومهسازی بهموقع پروندهها، نقش تعیینکنندهای در جلب رضایت عمومی دارد. اطاله دادرسی، نهتنها موجب نارضایتی از قوه قضائیه، بلکه زمینهساز بدبینی نسبت به کل نظام خواهد شد. از اینرو، مأموریت دستگاه قضا بسیار خطیر و حساس است.
تاکیدات رئیس کل دادگستری تهران برای ماههای پایانی سال
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم برنامهریزی بهویژه در ماههای پایانی سال، افزود: تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و ضروری است در این سه ماه، جهشی معنادار در افزایش رسیدگیها و مختومهسازی پروندهها ایجاد شود. بازنگری در اوقات رسیدگی، کاهش وقفهها، تقویت نظارت در مرحله اجرا و تمرکز ویژه بر پروندههای مسن، باید در دستور کار جدی شعب قرار گیرد.
القاصی با اشاره به پروندههای مسن موجود در این مجتمع قضائی گفت: پروندههایی که یک، دو یا حتی سه سال مفتوح ماندهاند، بههیچوجه قابل دفاع نیستند؛ چرا که این موضوع، مصداق بارز حقالناس است. باید خود را جای مراجعان گذاشت و گلایه به حق اصحاب این قبیل از پروندهها را درک کرد و برای آن به فوریت چارهای اندیشید.
نقش تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی بر ایجاد اطاله دادرسی
وی یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی را حوزه کارشناسی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از پروندهها به کارشناسی ارجاع میشود و تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی، عملاً روند رسیدگی را متوقف میکند. تأکید بر این است که پروندههایی که بیش از سه ماه در مرحله کارشناسی متوقف ماندهاند، بهطور فعال پیگیری شود و با دعوت کارشناسان و نظارت دقیق، از تداوم این تأخیرها جلوگیری بهعمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران به موضوع توسعه خدمات الکترونیک، حذف ابلاغ سنتی، افزایش پروندههای بدون کاغذ و ارتقای زیرساختهای سختافزاری اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی این موارد در چارچوب امکانات موجود شد.
اهمیت آموزش ضمن خدمت و کاربردی برای قضات
القاصی با اشاره به اهمیت آموزش، بهویژه در دادگاههای صلح، گفت: آموزشهای ضمن خدمت و کاربردی برای قضات شاغل در این دادگاهها، ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید بهصورت هدفمند و مستمر دنبال شود تا از بروز اشکالات و نارساییها جلوگیری شود.
وی با قدردانی مجدد از تلاشهای شبانهروزی قضات و کارکنان، افزود: مسئولیت قضاوت، مسئولیتی سنگین و خطیر است و هر رأی و تصمیم قضائی، مستقیماً با حقالناس گره خورده است. خوشبختانه در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، پیشرفتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف حاصل شده و دستگاه قضائی نسبت به گذشته در وضعیت مطلوبتری قرار دارد، هرچند برای رسیدن به نقطه ایدهآل، همچنان نیازمند تلاش، اخلاص و مجاهدت بیشتری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد با همت و اراده جمعی همکاران، بتوان مطالبات مردم را در حد توان پاسخ داد و با تقویت امید و اعتماد عمومی، مسیر تعالی دستگاه قضائی را با قدرت ادامه داد.