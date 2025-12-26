پخش زنده
جوجهریزی در مرغداریهای آذربایجانغربی بیش از ۸ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: پنج میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه جوجه ریزی درآذر ماه امسال در واحدهای مرغداری استان انجام شد که ۸.۴ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
محمدرضا اصغری افزود: مرغهای تولیدی حاصل از این جوجهریزی تا بهمن ماه به کشتارگاهها ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: درآذر ماه امسال همچنین ۹ هزار و ۵۳ تن مرغ به کشتارگاههای آذربایجان غربی ارسال و روزانه به طور میانگین بیش از ۳۰۰ تن گوشت مرغ گرم در بازار عرضه شد که این مقدار بیش از مصرف استان بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری دراستان، گفت: هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته و در تولید جوجهیک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم کشور و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشور را دارد.
اصغری اظهارداشت: در آذربایجان غربی ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخمگذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.
وی اضافه کرد: علاوه بر واحدهای مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزار قطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یک هزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۴ واحد گشتارگاه طیور در استان فعالیت میکنند.
آذربایجان غربی با داشتن ۷۶۷ واحد مرغداری و هفت زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ درکشور است. تولیدات این واحدها علاوه بر تامین مصرف داخل استان به استانهای همجوار نیز حمل میشود.