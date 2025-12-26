پخش زنده
امروز: -
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS)، برترینهای جهان در بخشهای مختلف را در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، فهرست برترین داوران جهان به شرح زیر معرفی شدند:
مردان:
۱- کلمان تورپین از فرانسه ۶۵ امتیاز
۲- فرناسوا لِتِشیه از فرانسه ۵۵
۲- شیمون مارسینیاک از لهستان ۵۵
۴- استوان کوواکس از رومانی ۵۴
تورپین نخستین بار بهترین داور شناخته شد. در تاریخ این انتخاب پیر لوئیجی کولینا از ایتالیا با ۶ انتخاب رکورد دار است و ساندور پل از مجارستان با ۴ انتخاب در رده دوم قرار دارد.
زنان:
۱- ماریا فراری از ایتالیا ۹۷ امتیاز
۲- استفانی فراپار از فرانسه ۹۳
۳- ایوانا مارتینچیچ از کرواسی ۶۷
در انتخاب برترین داور فوتبال زنان، استفانی فراپار از فرانسه با ۵ انتخاب رکورد دار است.