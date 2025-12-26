به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، فهرست برترین داوران جهان به شرح زیر معرفی شدند:

مردان:

۱- کلمان تورپین از فرانسه ۶۵ امتیاز

۲- فرناسوا لِتِشیه از فرانسه ۵۵

۲- شیمون مارسینیاک از لهستان ۵۵

۴- استوان کوواکس از رومانی ۵۴

تورپین نخستین بار بهترین داور شناخته شد. در تاریخ این انتخاب پیر لوئیجی کولینا از ایتالیا با ۶ انتخاب رکورد دار است و ساندور پل از مجارستان با ۴ انتخاب در رده دوم قرار دارد.

زنان:

۱- ماریا فراری از ایتالیا ۹۷ امتیاز

۲- استفانی فراپار از فرانسه ۹۳

۳- ایوانا مارتینچیچ از کرواسی ۶۷

در انتخاب برترین داور فوتبال زنان، استفانی فراپار از فرانسه با ۵ انتخاب رکورد دار است.