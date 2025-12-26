به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله عبدالجواد ابراهیمی‌فر شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدحبیب‌الله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجت‌الاسلام سیدمحمد طاهر طاهری در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان گفت: شخصیت مردمی و اثرگذار آیت‌الله سیدحبیب‌الله طاهری گرگانی به اندازه‌ای بود که رژیم پهلوی نتوانست حضور او در میان مردم را تحمل کند و او را تبعید کرد.

مرحوم آیت‌الله طاهری نمونه‌ای کم‌نظیر از روحانیت متعهد و خدمتگزار به مردم و انقلاب اسلامی بود.

وی تبعید آیت‌الله طاهری از زادگاهش توسط رژیم پهلوی را نشانه ضعف آن نظام و عمق نفوذ اجتماعی و ارتباط عمیق این عالم ربانی با مردم دانست و افزود: حاکمیت پهلوی از این ارتباط مردمی بیم داشت و تاب تحمل آن را نداشت.

ابراهیمی‌فر ادامه داد: مرحوم آیت‌الله طاهری در مسیر مبارزه و انجام تکلیف الهی تا مرز شهادت پیش رفت و ثواب این مجاهدت بزرگ در پرونده اعمال ایشان ثبت شده است.