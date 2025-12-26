پخش زنده
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: رژیم پهلوی از عمق نفوذ اجتماعی آیت الله طاهری در بین مردم می ترسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیتالله عبدالجواد ابراهیمیفر شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله سیدحبیبالله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجتالاسلام سیدمحمد طاهر طاهری در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان گفت: شخصیت مردمی و اثرگذار آیتالله سیدحبیبالله طاهری گرگانی به اندازهای بود که رژیم پهلوی نتوانست حضور او در میان مردم را تحمل کند و او را تبعید کرد.
مرحوم آیتالله طاهری نمونهای کمنظیر از روحانیت متعهد و خدمتگزار به مردم و انقلاب اسلامی بود.
وی تبعید آیتالله طاهری از زادگاهش توسط رژیم پهلوی را نشانه ضعف آن نظام و عمق نفوذ اجتماعی و ارتباط عمیق این عالم ربانی با مردم دانست و افزود: حاکمیت پهلوی از این ارتباط مردمی بیم داشت و تاب تحمل آن را نداشت.
ابراهیمیفر ادامه داد: مرحوم آیتالله طاهری در مسیر مبارزه و انجام تکلیف الهی تا مرز شهادت پیش رفت و ثواب این مجاهدت بزرگ در پرونده اعمال ایشان ثبت شده است.