مردم روستای زرگ شهر دیهوک با نصب و راهاندازی فرستنده دیجیتال تلویزیونی از تمامی شبکههای صدا و سیما با کیفیت بسیار عالی بهره مند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر فرستندههای رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با اجرای این طرح و استقرار فرستنده دیجیتال کمقدرت در محدوده امامزاده سید حسین ، امکان دریافت کامل شبکههای رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی برای اهالی روستا، زائران و گردشگران فراهم شد.
ماندگار افزود: برای راهاندازی این فرستنده تلویزیونی، اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی با مشارکت دولت و همراهی مردم منطقه هزینه شده و در نتیجه آن، ساکنان این روستای زیارتی از ۱۹ شبکه رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما بهرهمند شدهاند.
وی گفت: اجرای این طرح در یکی از مناطق زیارتی و گردشگری استان، در خصوص تحقق عدالت رسانهای، توسعه زیرساختهای فنی صدا و سیما و ارتقای رضایتمندی مخاطبان انجام شده است