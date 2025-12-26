

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با اجرای این طرح و استقرار فرستنده دیجیتال کم‌قدرت در محدوده امامزاده سید حسین ، امکان دریافت کامل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی برای اهالی روستا، زائران و گردشگران فراهم شد.

ماندگار افزود: برای راه‌اندازی این فرستنده تلویزیونی، اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی با مشارکت دولت و همراهی مردم منطقه هزینه شده و در نتیجه آن، ساکنان این روستای زیارتی از ۱۹ شبکه رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: اجرای این طرح در یکی از مناطق زیارتی و گردشگری استان، در خصوص تحقق عدالت رسانه‌ای، توسعه زیرساخت‌های فنی صدا و سیما و ارتقای رضایتمندی مخاطبان انجام شده است