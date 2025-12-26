پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: رسانه اثرگذار در مقابله با تهدیدات نرمافزاری و حفظ وحدت ملی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در مراسم پایانی دهمین جشنواره رسانهای ابوذر خوزستان افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد تردید در خطوط قرمز و اختلافافکنی، افکار عمومی را منحرف کند، رسانهها باید با پایداری و تابآوری در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند.
وی با اشاره به اینکه رسانههای خوزستان مایه افتخار هستند و امروز خوزستان در حوزه رسانه جزو استانهای فعال و پیشتاز کشور به شمار میرود و این جایگاه، سرمایهای ارزشمند برای استان است، ادامه داد: جشنواره ابوذ با تولید آثار فاخر در بخشهای خبر، گزارش، فیلم کوتاه و عکس، میتواند امیدآفرینی اجتماعی و تقویت مقاومت فرهنگی را رقم بزند.