مراسم سومین روز خاکسپاری استواردوم شهید امیر حسام جوینده با حضور فرماندهی انتظامی استان گیلان در مسجد جعفری صومعهسرا برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، رئیس عقیدتی وسیاسی مرزبانی استان گیلان دراین مراسم با گرامیداشت یاد خاطره شهدا مخصوصا شهدای امنیت گفت: امروز امنیت، آرامش و آسایش ما به برکت خون شهداست، شهدائی که جان خود را برای امنیت کشور و حفظ وطن وکشور فدا کرد.
وی افزود: امروز شرکت در مراسم شهدا در واقع تجلیل از همه کسانی هست که برای دفاع از کشور و پاسداری از ارزشهای انقلاب در مقابله با دشمنان جهاد میکنند و جان خود را نیز فدا میکنند
حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد رضائی باتقدیراز حضور پرشور و کم نظیر مردم قدرشناس در تشییع پیکر پاک شهید امیر حسام جوینده اظهار داشت: حضور چند هزارنفری مردم در تشییع پیکر این شهید شهرما نشان داد که مردم با بصیرت، ولایتمدار در پاسداری از خون شهدا و ادامه راه شهدا گوش بفرمان رهبر هستند و از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی پاسداری میکنند.
شهید مدافع نظم و امنیت استوار دوم شهید امیرحسام جوینده، مرزدار گیلانی فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان که حین انجام ماموریت در ۲۸ آذرماه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.