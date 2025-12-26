به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، رئیس عقیدتی وسیاسی مرزبانی استان گیلان دراین مراسم با گرامیداشت یاد خاطره شهدا مخصوصا شهدای امنیت گفت: امروز امنیت، آرامش و آسایش ما به برکت خون شهداست، شهدائی که جان خود را برای امنیت کشور و حفظ وطن وکشور فدا کرد.

وی افزود: امروز شرکت در مراسم شهدا در واقع تجلیل از همه کسانی هست که برای دفاع از کشور و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در مقابله با دشمنان جهاد می‌کنند و جان خود را نیز فدا می‌کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد رضائی باتقدیراز حضور پرشور و کم نظیر مردم قدرشناس در تشییع پیکر پاک شهید امیر حسام جوینده اظهار داشت: حضور چند هزارنفری مردم در تشییع پیکر این شهید شهرما نشان داد که مردم با بصیرت، ولایتمدار در پاسداری از خون شهدا و ادامه راه شهدا گوش بفرمان رهبر هستند و از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پاسداری می‌کنند.

شهید مدافع نظم و امنیت استوار دوم شهید امیرحسام جوینده، مرزدار گیلانی فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان که حین انجام ماموریت در ۲۸ آذرماه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.