به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۴۰ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- ریویو کوبایاشی از ژاپن ۳۱۰ امتیاز (۱۳۳ متر + ۱۳۲ متر پرش)

۲- دومِن پِروِچ از اسلوونی ۳۰۶.۴ امتیاز (۱۳۳ متر + ۱۴۱ متر)

۳- فلیکس هوفمان از آلمان ۳۰۳.۸ امتیاز (۱۲۴.۵ متر + ۱۳۲.۵ متر)

در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از یازدهمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، دومِن پِروِچ از اسلوونی با ۸۵۰ امتیاز پیشتاز است و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۶۵۱ امتیاز دوم و آنژه لانیشک از اسلوونی با ۵۰۶ امتیاز سوم هستند.