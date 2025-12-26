پخش زنده
سفیر ایران در عراق، در واکنش به ابتکارعمل گروههای عراقی برای انحصار سلاح، تأکید کرد که این گروهها به مرحلهای رسیدهاند که میتوانند مستقل تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد کاظم آل صادق»، سفیر ایران در عراق، در مصاحبهای اظهار داشت که گروههای مقاومت عراقی به دلیل نگرانی از تبعات مربوط به انحصار سلاح تردید دارند. رابطه ایران با این گروهها قدمتدار است، اما آنها به مرحلهای رسیدهاند که میتوانند مستقل تصمیم بگیرند.
آل صادق گفت که در دوره دولت «محمد شیاع السودانی»، ایران مبالغ بیشتری دریافت کرده است که در دولتهای قبلی امکانپذیر نبود.
سفیر ایران در مورد انتصاب فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق تصریح کرد که وضعیت عراق بهگونهای است که مستلزم این اقدام نیست و کاهش سطح سفارت واشنگتن در بغداد به کاردار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی توصیف گروههای مقاومت به عنوان «گروههای نیابتی ایران» را توهینی به تاریخ و فداکاریهای آنها دانست و تأکید کرد که حمایت ایران از این گروهها در مبارزه با داعش به معنای سخن گفتن یا عمل کردن به نیابت از آنها نیست. این گروهها به مرحلهای از بلوغ و رشد رسیدهاند که میتوانند مستقل تصمیم بگیرند.
سفیر ایران در ادامه تأکید کرد که تهران به تصمیمات دولت عراق احترام میگذارد و با هر آنچه حقوق مقاومت و حاکمیت دولت را حفظ کند، به صورت مثبت تعامل میکند.
وی افزود که تصمیم در مورد ادامه نخستوزیری السودانی برای دوره دوم یا توزیع کرسیهای انتخاباتی، گزینه انحصاری برای مردم عراق و نیروهای سیاسی آنهاست.
آل صادق در مورد تنشهای منطقهای، اعلام کرد که ایران مجدداً به آمادگی کامل برای پاسخ به هر اقدام خصمانه از سوی رژیم صهیونیستی رسیده است. رژیم صهیونیستی برای برقراری آتشبس به آمریکا متوسل شده است.
وی همچنین گفت که موافقت تهران با آتشبس برای خنثیسازی توطئههای کسانی است که ایران را به تمایل به ادامه جنگ متهم میکنند.
سفیر ایران در بغداد همچنین از رصد پرواز جاسوسی هواپیماهای آمریکایی که از حریم هوایی عراق برای جاسوسی و کسب اطلاع از خاک ایران استفاده میکنند، خبر داد و مجدداً آمادگی کشور را برای حفاظت از نظام سیاسی عراق در صورت درخواست رسمی اعلام کرد.
سفیر ایران «طوفان الاقصی» را تصمیم کاملاً فلسطینی و واکنشی طبیعی به محاصره ظالمانه توصیف و تأکید کرد که محور مقاومت امروز به شبکهای مرتبط و قویتر تبدیل شده است. ارتباط بین اجزای آن حتی پس از تحولات اخیر در سوریه همچنان محکم است.
آل صادق در زمینه اقتصادی خاطرنشان کرد که میزان مبادلات تجاری بین ایران و عراق از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رفته است، رقمی که با توجه به امکانات موجود، مورد انتظار هر دو طرف نبوده است.
وی به وجود مطالبات مالی ایران در بانکهای عراقی اشاره کرد که به دلیل فشارهای آمریکا، تهران قادر به برداشت آنها نیست.
آل صادق در ادامه از سیاست واشنگتن در منع دلار برای تجار عراقی که با ایران معامله میکنند، انتقاد کرد.
سفیر ایران روابط «صمیمی» با اقلیم کردستان عراق را ستود و از موضع «شرافتمندانه» این اقلیم در طول جنگ ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.
وی تأکید کرد که بازدیدها و هماهنگیها در سطح عالی ادامه خواهد داشت.
او همچنین خواستار توافق امنیتی جامع بین کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تضمین ثبات منطقه به دور از مداخلههای خارجی و سیاستهای بیپروای «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا شد.
آل صادق ادعاهای مربوط به روی آوردن ایران به سلاح هستهای را به شدت رد کرد و آنها را «دروغ و تهمت» خواند.
وی به فتواهای شرعی که ساخت و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی را حرام میدانند، استناد و تأکید کرد که دیدگاه حضر آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب دیدگاهی است که «عراق قوی و شکوفا» را به عنوان پایه اصلی ثبات منطقه میداند.