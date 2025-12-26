پخش زنده
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید در چند عملیات میدانی هدفمند، ۱۰ متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: مأموران یگان حفاظت موفق شدند لاشه یک فرد بز وحشی شکارشده، یک قطعه کبک و ۳۰ قطعه ماهی کپور را به همراه پنج قبضه سلاح مجاز ساچمهزنی و یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط کنند.
علی بخش نجاتی افزود: برای متخلفان دستگیر شده پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی شهرستان اقلید ارسال شده است.
او ادامه داد: منطقه شکارممنوع بصیران اقلید بهعنوان یکی از زیستگاههای حساس استان فارس، از اهمیت بالای محیط زیستی برخوردار است و هرگونه تعرض به آن تهدیدی مستقیم برای تنوع زیستی کشور محسوب میشود.