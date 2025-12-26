\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0648\u0636\u0639\u062a \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0648 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062a\u0627 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06f3 \u062f\u06cc \u06f1\u06f4 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n