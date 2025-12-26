پخش زنده
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چهارمحال و بختیاری گفت: رویداد همافزایی توان ویژه فعالین مردمی با هدف شناسایی نیازهای مناطق کمت برخوردار، ارائه ایدهها و بهاشتراکگذاری تجارب گروههای مردمی و جهادی، برای نخستینبار در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمود ابراهیمی گفت: این رویداد، برنامهای برای شناسایی مسائل و نیازهای مناطق کمتر برخوردار، ارائه ایدههای نو و تبادل تجربه میان گروههای مردمی است که با حمایت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بام ایران برگزار شد.
وی افزود: هماکنون ۱۶ هزار گروه مردمی در سراسر کشور با بنیاد برکت همکاری دارند که شامل گروههای جهادی، هیئتها، مواکب، سمنها و خیریهها هستند و در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و محرومیتزدایی فعالیت میکنند.
ابراهیمی با بیان اینکه توانمندسازی گروههای جهادی و مردمی یکی از اهداف اصلی این رویداد است، تصریح کرد: با ایجاد همافزایی میان این گروهها تلاش میکنیم شناسایی مسائل محلی، منطقهای و استانی با دقت بیشتری انجام شود و مسیر حل مسئله و خدمترسانی به مردم هموارتر شود..
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: در این رویداد بیش از ۲۰۰ گروه مردمی صاحب ایده، تجربه و حرف در حوزه حل مسائل اولویتدار استان حضور داشتند و فعالیتها در قالب ۱۲ کمیسیون تخصصی دنبال شد که میتواند آغازی در مسیر آبادانی ایران باشد.
ابراهیمی اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ایدههای برتر استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و برای اجرا مورد حمایت قرار میگیرند و تسهیلات و پشتیبانیهای مالی ویژهای از سوی بنیاد برکت به آنها اختصاص خواهد یافت.