شبکه ورزش سیما امروز جمعه ۵ دی‌ماه، با پخش برنامه تحلیلی «روی تور»، دیدار حساس تراکتور و شمس‌آذر و دو مسابقه از جام ملت‌های آفریقا، قاب متنوعی از والیبال و فوتبال داخلی و خارجی را تقدیم علاقه‌مندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «روی تور» امروز جمعه ۵ دی از ساعت ۱۲:۲۰ با تمرکز بر تحلیل فنی تیم والیبال استقلال گنبد روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.

هم‌زمان با آغاز رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، این برنامه با حضور کامبیز یعقوبی سرمربی تیم استقلال گنبد، به بررسی فنی و تخصصی شرایط این تیم می‌پردازد.

«روی تور» به تهیه‌کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات‌پور جمعه‌ها حوالی ظهر هم‌زمان با لیگ برتر والیبال از شبکه ورزش پخش می‌شود.

پخش زنده فوتبال تراکتور و شمس آذر

در ادامه برنامه‌های ورزشی امروز، شبکه ورزش از ساعت ۱۵:۳۰ دیدار حساس تیم‌های تراکتور تبریز و شمس‌آذر قزوین را در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، به صورت زنده و با گزارش اختصاصی پخش خواهد کرد.

تراکتور با ۲۱ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و شمس‌آذر نیز با ۱۲ امتیاز در رتبه پانزدهم، به دنبال خروج از پایین جدول است.

پخش زنده دو دیدار از فوتبال جام ملت‌های آفریقا

همچنین در ادامه پخش زنده فوتبال‌های خارجی، شبکه ورزش امشب دو دیدار از رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ را روی آنتن می‌برد.

دیدار مصر – آفریقای جنوبی ساعت ۱۸:۳۰ و بازی مراکش – مالی ساعت ۲۳:۳۰ به صورت مستقیم پخش می‌شود.

این مسابقات به ترتیب با گزارش علیرضا دهقانی و میثم مختاری همراه خواهد بود.

رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی‌ماه در مراکش و با حضور ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود.