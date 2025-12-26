«هیثم ابو الغزلان» از رهبران ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اظهاراتی با بیان اینکه هیچ نیرویی نمی‌تواند با هدف خلع سلاح مقاومت به نوار غزه بیاید، تاکید کرد: خلع سلاح مقاومت رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابو الغزلان در گفت‌و‌گو با شبکه یمنی المسیره، گفت: مقاومت دیدگاه روشنی درباره عدم امکان خلع سلاح خود دارد و آمریکایی‌ها این موضوع را درک می‌کنند.

وی تصریح کرد: هیچکس نمی‌تواند حضور مقاومت فلسطین در نوار غزه را نادیده بگیرد و مقاومت به موفقیت توافق اهمیت می‌دهد.

عضو ارشد جنبش حماس پیش‌تر با تأکید بر مخالفت قاطع با هرگونه قیمومت خارجی، تصریح کرد: ما خلع سلاح مقاومت را نمی‌پذیریم و اجازه هیچ‌گونه دخالت خارجی در امور داخلی فلسطین را نخواهیم داد.

اسامه حمدان از رهبران جنبش حماس در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره با اشاره به تحولات مرتبط با توافق غزه، گفت که رژیم صهیونیستی نه‌تنها به مفاد توافق پایبند نیست، بلکه حتی توافق‌ها و تعهدات بین‌المللی خود را نیز به‌صورت گسترده نقض می‌کند.

وی با بیان اینکه ورود به مرحله دوم توافق مستلزم ارائه تضمین‌های روشن‌تر و تعهدات دقیق‌تر است، تأکید کرد که مقاومت فلسطین هرگونه قیمومیت خارجی، خلع سلاح و دخالت در امور داخلی فلسطین را به‌طور کامل رد می‌کند.

حمدان افزود: ما نیازی به حضور نیرو‌های خارجی برای خلع سلاح نداریم؛ سلاحی که رژیم اشغالگر طی دو سال جنگ و نسل‌کشی نتوانست آن را از ما بگیرد.

این مقام حماس تصریح کرد که خروج نیرو‌های اشغالگر از بخش‌هایی از غزه به معنای عقب‌نشینی واقعی نیست، بلکه صرفاً بازآرایی نیرو‌ها است و رژیم صهیونیستی باید به وضعیت پیش از هفتم اکتبر (پانزدهم مهر ۱۴۰۲) بازگردد.

به گفته وی، امتناع رژیم اشغالگر از بازگشایی گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه، نشانه‌ای آشکار از نیت آن برای ازسرگیری تجاوز به نوار غزه است.

حمدان همچنین با انتقاد از نقش آمریکا، گفت: اگر آمریکا به تعهدات خود در یک منطقه پایبند نیست، چگونه می‌توان به تضمین‌های آن در مناطق دیگر اعتماد کرد.

این رهبر حماس ادامه داد که ادامه نقض‌های رژیم صهیونیستی، اعتبار آمریکا را در سطح بین‌المللی بیش از پیش تضعیف کرده است؛ اعتباری که اساساً از پیش نیز خدشه‌دار شده بود.