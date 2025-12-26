پخش زنده
مدرس بینالمللی والیبال چهارمحال و بختیاری در دوره آموزشی اصفهان اخرین فنون این رشته ورزشی را آموزش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حشمتالله صداقت، مدرس بینالمللی فدراسیون والیبال و از مفاخر ورزشی شهرستان بروجن، در دوره آموزشی مربیان والیبال که به میزبانی شهر زرینشهر استان اصفهان برگزار شد، به عنوان مدرس این دوره به تدریس پرداخت.
این دوره آموزشی با حضور جمعی از مربیان فعال استان و با هدف ارتقای سطح دانش فنی، بهروزرسانی مباحث علمی و انتقال تجربیات نوین مربیگری برگزار شد.
حشمتالله صداقت در این دوره به آموزش مباحث تخصصی والیبال از جمله اصول نوین تمرین، تکنیکهای پیشرفته، تاکتیکهای روز مسابقات، آنالیز فنی بازیها و شیوههای صحیح آموزش ردههای مختلف سنی پرداخت.