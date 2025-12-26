شوراهاي اسلامي به صورتِ مستقيم بر توسعه و زيباسازي شهر و روستا اثر گذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی شوراهاي اسلامي به صورتِ مستقيم بر توسعه و زيباسازي شهر و روستا اثر گذارند؛ انتخابِ درستِ شهردار و تصويبِ بودجه سالانه از مواردي است که مي تواند شهر را رو به جلو ببرد. در گزارش خبرنگار صداوسیما، اقداماتِ موثرِ شهرداري اسفراين بررسی شده است. اقداماتی که از مناسب سازی معابر و جذب سرمایه گذار و توسعه ساخت و ساز تا زيباسازي مبلمان شهری را در بر می گیرد.

شهروندان اسفراینی هم از شرایط شهر و خدمات شهرداری ابراز رضایت کرده اند.