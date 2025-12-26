به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،پایگاه اختصاصی رقابت‌ها، نتایج رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

مرحله پانزدهم - ماده مارپیچ کوچک: (مجموع زمانی دو ران)

۱- آتله لی مک گرات از نروژ ۱:۴۴:۵۰ دقیقه

۲- کلمان نوئل از فرانسه ۰:۳۰ ثانیه اختلاف

۳- لوئیک مِیارد از سوئیس ۰:۳۹ ثانیه اختلاف

در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از چهارمین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۲۴۵ امتیاز پیشتاز است و کلمان نوئل از فرانسه با ۱۸۲ امتیاز دوم و پاکو راسا از فرانسه ۱۸۰ امتیاز سوم هستند.

وضعیت سایر مواد به این شرح است:

در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۸۰، فرانیو فون آلمن از سوئیس با ۲۳۰ و دومینیک پاریس از ایتالیا با ۱۴۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از پنجمین مرحله از ۹ مرحله فصل، اشتفان بِرِن اشتینر از اتریش با ۳۰۵ امتیاز پیشتاز شد و مارکو اودرمت از سوئیس با ۳۰۰ امتیاز دوم و مارکو شوآرتس از اتریش با ۲۸۵ امتیاز سوم هستند.

در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۲۵ امتیاز صدرنشین شد و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۰۹ امتیاز دوم و رافائل هازر از اتریش با ۱۴۶ امتیاز در رده سوم هستند.

در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از پانزدهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۸۰۵ امتیاز پیشتاز است و تیمو هوگان از نروژ با ۳۶۰ امتیاز به رده دوم صعود کرد. لوکاس پینیرو از برزیل با ۳۵۸ امتیاز سوم است.