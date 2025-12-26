به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۲۲ اثر متقاضی شرکت در بخش رادیوتئاتر این دوره از جشنواره بودند که از این میان ۶ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند که ۲ اثر از تهران و ۴ اثر از دیگر شهر‌های کشور، کارگردان ۱ اثر خانم و ۵ اثر آقا هستند.

اسامی آثار بدین شرح است:

نمایش «آزاد» به کارگردانی سید بهزاد تاج الدینی از کرمان

نمایش «باغ وحش شیشه‌ای» به کارگردانی فریدون محرابی از تهران

نمایش «بر لب بحر فنا» به کارگردانی محسن مکاری از بوشهر

نمایش «پایان هزاره بیداد» به کارگردانی سلمان خطی از مازندران

نمایش «تلخک» به کارگردانی هانیه پیرامی از خراسان جنوبی

نمایش «منو حالا نوازش کن» به کارگردانی محمد مجدزاده از تهران

آثار راه یافته به این بخش که مدیریت آن برعهده امین رهبر است و فرهنگ جولایی، فریبا متخصص و داریوش مودبیان انتخاب آثار آن را برعهده داشته‌اند؛ دی ماه سال جاری در شهر کرمان، میزبان افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صورت زنده و در حضور تماشاگران و علاقه‌مندان اجرا خواهند شد.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری وحید فخر موسوی بهمن در تهران برگزار خواهد شد.