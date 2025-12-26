کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش گذر ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در برخی سواحل و جزایر خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

افزایش گذر ابر همراه با رگبار پراکنده در سواحل و جزایر هرمزگان، ۵ دی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: فردا شنبه ششم دی در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز، مناطق غربی و ارتفاعات استان وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

او افزود: يکشنبه و دوشنبه با تقویت شرایط بارشی و گسترده شدن سیستم بارشی در سطح استان، در بيشتر مناطق استان با تاکید بیشتر بر مناطق دریایی، شهر‌های ساحلی وارتفاعات استان، رگبار باران و رعد و برق، تندباد لحظه‌ای گاه تگرگ پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز با احتمال تندباد لحظه‌ای متلاطم خواهد شد و یکشنبه ۷ دی افزایش باد جنوب شرقی در مناطق دریایی استان سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

او خاطرنشان كرد: از ظهر روز دوشنبه و سه شنبه وضعیت دریا با وزش باد‌های شدید جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس بتدریج تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد شد و در این مدت توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد افزود: از لحاظ دمایی بتدریج تا اوایل هفته آینده، بدلیل افزایش رطوبت نسبی و فعالیت سامانه بارشی افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.