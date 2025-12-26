به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، روز ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این محور‌ها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محور‌های استان‌های گیلان و اردبیل بارش برف و باران همراه با مه‌گرفتگی گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین از مسدود بودن محور‌های دوآب بلده، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت پادنا، خوانسار بویین و میاندشت و پونل خلخال به عنوان محور‌های غیرشریانی خبر داد و گفت: محور گنجنامه تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی و مسائل ایمنی به‌صورت فصلی مسدود است.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمنی به‌ویژه در محور‌های برف‌گیر را همراه داشته باشند.