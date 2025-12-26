به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از تحویل بیش از ۹ هزار واحد مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهه مبارک فجرامسال خبر داد و گفت: با تأمین زمین، تسریع در اجرای طرح‌ها و جذب حداکثری اعتبارات، روند اجرای طرح‌های مسکن در استان شتاب گرفته است.

پیمان آرامون با اشاره به آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی افزود: این واحد‌ها در شهر‌های مختلف استان و در قالب طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در استان ۲۴ هزار متقاضی واجد شرایط که شرط لازم را داشته و آورده اولیه را واریز کرده بودند شناسایی شدند که از این تعداد، ۱۷ هزار نفر تخصیص پروژه شده‌اند.

وی اظهارداشت: بیش از ۱۰ هزار نفر هم در قالب طرح جوانی جمعیت دراستان ثبت‌نام کرده‌اند که امسال زمین ۲ هزار نفر از این متقاضیان تحویل داده شده و پرونده سه هزار و ۵۶۰ نفر دیگر برای ادامه روند ساخت به بنیاد مسکن ارسال شده است.

آرامون با اشاره به چالش تأمین زمین در سال‌های گذشته گفت: در برخی شهرستان‌ها حتی یک مترمربع زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود نداشت و طرح‌ها در عمل آغاز نشده بود، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۷۰۰ هکتار زمین به محدوده شهر‌ها الحاق شد.

وی اضافه کرد: در شهر‌های خوی و سلماس، سردشت این طرح در وضعیت مطلوب نبود ولی هم اکنون به عنوان نمونه بیش از ۴۰ هکتار زمین در مراحل الحاق برای سلماس قرار دارد که با نهایی شدن آن، ظرفیت مناسبی برای توسعه طرح‌های مسکونی فراهم می‌شود و در شهر‌های دیگر هم عملیات خوبی در دست اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر تغییر رویکرد اجرای نهضت ملی مسکن در استان گفت: سیاست ما حرکت به سمت طرح‌های «گروه‌ساخت» است؛ به این معنا که زمین در اختیار مردم قرار می‌گیرد و متقاضیان خود عملیات ساخت را انجام می‌دهند.